Kunst tuleb endast välja lasta

Aira Schumann ütles, et ei viinud töid kunstikooli sugugi kavatsusega neid näitusele välja panna. «Kuna neid on nii palju kogunenud, arvasin, et äkki õnnestub mul mõni huvilistele maha müüa. Aga kunstikooli direktor Anneli Suits ja kunstiõpetaja Mare Olev krabasid need kohe ära ja ütlesid, et tuleb näitus,» lausus ta.