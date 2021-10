Koeru kütid avasid jahimaja

Koeru jahimeeste seltsi esimees Rene Järvmägi sõnas, et tänapäevasest jahimajast on nad unistanud juba kümmekond aastat ja on selle nimel pikalt tööd teinud. «Kui mind seltsi esimeheks valiti, siis lubasin selle nimel tegutseda ja nüüd oleme üheskoos sinnamaani jõudnud,» lausus ta.

Järvmägi selgitas, et aastakümneid on nad kütitud looma mõnes küünis või kuuris rippuma tõmmanud ja pärast jahti samas lageda taeva all kiiruga keha kinnitanud, aga nüüd on nad justkui teise sajandisse jõudnud. Jahimajas on ruumid pärast jahti koos istuda ja keha kinnitada. «Varem jagasime maksa ära ja kergitasime kaabut, kuid nüüd on meil siin kööginurk,,kus saame jahi lõpuks korralikult sooja toitu valmistada,» selgitas ta.