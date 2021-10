Paide linnapea palk võib tõusta 4000 euroni

Järva Teataja valimisdebatil tunnistas Isamaa esindaja Ants Hiiemaa, et linnapea palk võiks tõusta 4000 eurole. „Kui on väga hea spetsialist, siis tuleb maksta ka väga head palka. Kui linnapea on samuti hea spetsialist, siis võiks palk olla 4000 eurot,“ sõnas Hiiemaa.