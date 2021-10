Linnapeakandidaatide valimispäev: kes tegi tööd, kes veetis tütrega mõnusa spaapäeva

Keskerakonna linnapeakandidaat Kersti Sarapuu ütles, et veetis päeva oma Vodja kodus koos tütar Kätriga. "See oli ema ja tütre kvaliteetpäev. Tegime mõnusa hilise hommikusöögi, siis käisime koos valimas, sest Kätri on ka veel siia sisse kirjutatud," lausus ta.