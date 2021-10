„Türi vald võib olla midagi enamat, kui ta praegu on. See vajab eelkõige energilist juhtimist, uusi ideid ja ka tahet muuta, see on üks põhjus, mis mind koduvalla juhtimise juures paelub. Kui võidame valimised, olen valmis asuma ka vallavanema positsioonile, mis tähendaks loobumist senisest parlamenditööst,“ ütles Läänemets tänavu augustis, mil valimisliit just tema vallavanemakandidaadiks üles seadis.