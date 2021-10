Järvamaa haigla üldarst ja Türi kogukonna sädeinimene Maarja Brause ütles suvel, et ettepaneku kohalike omavalitsuste volikogude valimistel osaleda tegid talle peaaegu kõik erakonnad. Tema sümpaatia kaldus Reformierakonna poole ja ta oli nõus saama ka partei vallavanemakandidaadiks. «Eks kõikidel erakondadel ole omad plussid ja miinused. Ma ei valinud Reformierakonda seetõttu, mis ta riigi tasemel teeb, vaid selle järgi, kuidas ta on tegutsenud Türi vallas,» selgitas ta. «Vajame kindlasti mõningaid muutusi ja uuendusi. Uute inimeste kaasamise kaudu tekivad värsked mõtted ja arengusuunad. On tähtis austada oma eelkäijaid, kes on palju teinud, kuid tuua juurde ka alternatiivseid ideid ja uut energiat.»