Keskerakonna Järva valla osakonna esimees Priit Seire teatas, et nad otsustasid uues vallavolikogus esindatud erakondade ja valimisliidu eestvedajatega suhtlemise järel alustada koalitsiooniläbirääkimisi just Reformierakonna ja Isamaaga.

"Kohtusime ka EKREga, kuid kahel liidril on mõlemal suured soovid. Tunni ajaga pole lihtne kokku leppida uut koalitsiooni. Eks erimeelsusi ja kitsaskohti ole kõigiga, kuid leidisme, et mõistlikum valik on alustada läbirääkimisi just Reformierakonna ja Isamaaga," selgitas Seire.