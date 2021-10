Varivolikokku pääses tuntud paidelasi, keda oleks ka päris valimistel edu saatnud

Varivolikogu kõige noorem liige on 16aastane Ade-Briana Nurk, kes õpib Paide gümnaasiumis. Nurk ütles, et kui Paide muusika- ja teatrimaja direktor postitas Facebooki nimekirja inimestest, kes tema arvates võiksid varivolikokku kandideerida, siis oli seal ka tema nimi. «Siis mõtlesingi, et miks mitte. Ma võiksin varivolikogus olla noorte esindaja,» sõnas ta.