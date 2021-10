Söörd ütles, et seni on nad kontrollinud valdavalt toitlustuskohti, kaubanduskeskusi, ühistransporti, kuid ka kirikuid. “Avalikus ruumis vaatame, kas inimesed kannavad maski ja kohapealse söömisvõimalusega toitlustuskohtades kontrollime, kas ettevõtted kontrollivad COVID tõendeid,“ avaldas ta. “Üldiselt on inimestel kõik olnud korras- kui politsei kontrollib, siis kannab näomaske 80-85% inimestest ja ettevõtted kontrollivad. Siiski, kui politseid ei ole, siis on pilt paraku mõneti teine. Seda, et osades kohtades inimesi ei kontrollita või viiakse kontroll läbi näiliselt, näitab ka meile laekunud kaebuste hulk.”