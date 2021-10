Paide poliitikaelu peensusi tundvad inimesed ütlesid valimispäeval Järva Teatajale, et suure tõenäosusega on linnas sündimas erakondade koalitsioon ning valimisliidud Paide - Inimeste Linn ja Uus Paide jäävad opositsiooni.

Mitme juhtivpoliitiku soov oli, et Keskerakond, Isamaa, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja Reformierakond teeksid koalitsiooni hoolimata sellest, kes kui palju hääli saab. Tähtis on, et nende käes oleks volikogus enamus. Selline kokkulepe tähendanuks sedagi, et kui volikogus oleks enamuse saanud kolm erakonda, poleks neljandat nii-öelda üle parda visatud.