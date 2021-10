„Kunstiturg on praegu väga aktiivne ning Wiiralti looming kõnetab huvilisi endiselt, seega saame kogunenud tasude eest anda sel aastal välja lausa viis stipendiumit. Senine aktiivne taotlemine ning üha paremini põhjendatud avaldused näitavad, et stipendium on oluline tugi kunstitudengitele, kes on oma loomingule vähemalt sama pühendunud kui nende eelkäijad eelmisel sajandil,“ märkis Kultuuriministeeriumi kunstinõunik, valikukomisjoni juht Maria-Kristiina Soomre.