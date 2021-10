Postmargi ülemises vasakus servas on helesinine kiri “EESTI” ja selle all mustas kirjas 0,90€. Üleval paremas ääres on Eesti Pimedate Liidu must-valge logo ja logost veidi paremal all on sinise trükiga 100. Postmargi keskel on sinise-musta-valgega silma kujutis, see koosneb erineva suurusega täpikestest. Postmargi all on tekst: “Maailmas on 36 miljonit inimest, kes seda marki ei näe. Sina näed! Mõtle selle peale!”

“Juba sada aastat on Eesti Pimedate Liit tegutsenud selle nimel, et nägemispuudega inimesed Eesti ühiskonnas end koduselt ja hästi tunneksid. Mark on ideaalne näide heast koostööst — see on vahend, mida saavad kasutada kõik, hoolimata sellest, kas sa näed või mitte, kuna sellele on kirjutatud punktkirjas margi hind,” ütles Eesti Pimedate Liidu juhatuse esimees Jakob Rosin.

Eesti Posti juhatuse esimehe Mart Mägi sõnul on täna ilmuv postmark väike samm olulise eesmärgi poole. “Eesti Posti soov on, et kaasaegsed posti- ja pakiteenused oleksid tulevikus paremini kasutatavad eranditult kõigi inimeste jaoks. Punktkirjaga postmark on sümboolne samm sellele eesmärgile pühendumisest,” ütles Mägi.

Lisaks margile on loodud ka margiga koos käiv esimese päeva ümbrik.

Ümbrik on valge. Vasakul on rakmetes juhtkoer, heledakarvaline labrador. Tema taga on seisva inimese kontuur, kellel on käes valge kepp. Koer ja valge kepp on fotodena, inimene on kujutatud hallika kujundina. Vasakul all on hallis kirjas EESTI PIMEDATE LIIT ja helesinises kirjas 100.

Eesti Pimedate Liidu juhatuse aseesimees Priit Kasepalu, kes kogub marke teemal “Pimedad filateelias” lisas: “Tunnen rõõmu, et nüüdsest on Eesti nende riikide peres, kus on käibele lastud punktkirjas tähistusega mark. Kindlasti on see unikaalne postmark ja esimese päeva ümbrik hinnatud maailma filatelistide hulgas.”