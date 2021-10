Ganvix võttis tsoonivõidu

Nii on teise liiga lõuna/lääne piirkonnas Paide linnameeskond III esimene, III liiga lõuna piirkonnas Paide linnameeskond IV neljas ja SK Imavere kuues ning ida piirkonnas Türi Ganvix esimene ja FC Järva-Jaani kaheksas.

Tasub teada, et kuigi üks kohtumine on veel pidamata, on Türi Ganvix kindlustanud endale juba tsoonivõidu.