Eesti Energia Eesti turu juht Dajana Tiitsaar tõi välja, et viimasel ajal on kliendid asunud rohkem huvi tundma oma elektritarbimise vähendamise vastu ning Eesti Energia nõustamiskeskusele laekub sellel teemal arvukalt küsimusi. Fikseeritud hinnaga klientide arveid börsihinna tõus otseselt ei mõjuta, aga börsipaketi valinud klientidel tasub proovida leida kokkuhoiukohti.

„Kodus kokkuhoiukohti otsides tasub esimesena otsa vaadata otsa elektril töötavatele puhuritele, radiaatoritele ja soojakiirguritele. Elektrikütte kasutuselevõtt on küll esiotsa soodne ja kiire lahendus, kuid toob endaga täna kaasa ka kõrged elektriarved,“ selgitas Tiitsaar.

Statistikaameti andmetel kasutab 13% Järvamaa elanikest elektrikütet. Lisaks on 31% Eesti Energia Järvamaa klientidest valinud endale börsihinnal põhineva paketi ning on seega elektrihindade tõusust otseselt mõjutatud.

Elektriradiaatorist või puhurist märksa säästlikum lahendus on soojuspump. Soojuspump on populaarne küttesüsteem, mis on oma tööpõhimõttelt nii energiasäästlikum kui ka rahakotisõbralikum. Soojuspumba esialgne investeering võib olla küll suurem, kuid kuna edaspidi on elektriarved märgatavalt väiksemad, tasub investeering end ka üsna kiiresti ära,“ märkis Tiitsaar.

Järgmisena tasub otsa vaadata energiakulukamatele kodumasinatele – elektriboiler, elektripliit, külmkapp, pesukuivati, lauaarvuti – ja veenduda, et kasutusel on energiaefektiivsed seadmed. Kõige energiatõhusamad praegu turul olevad tooted on kevadise uuenduse järel tuvastatavad märgise A, B, C või D abil. Uuem tehnika kasutab töötamiseks vähem elektrit ning seadme vahetuse korral teenib energiasäästu arvelt summa võrdlemisi ruttu tagasi.

Olenevalt valgusallikate arvust ja kasutustihedusest kodus annab võitu ka LED-valgusallikate paigaldamine vanemate halogeenvalgustite asemele. LED-valgustite puhul on energiaefektiivsus kohati kuni 80% parem.

Tiitsaar annab nõu, et kõigi koduste elektriseadmete kogutarbimist päeva, kuu või aasta lõikes saavad Eesti Energia kliendid jälgida mobiiliäpist. „Kuna kogu Eesti on üle viidud kaugloetavatele arvestitele, saab mobiiliäpist vaadata, kuidas on elektritarbimine ajas muutunud ning võrrelda seda nädala, kuu või aasta lõikes. Leides kokkuhoiukohti ja säästes tarbides vähemalt ühe kilovatt-tunni, mõjutab see elektriarvet mitmekordselt, sest säästetud elektrienergia võrra väheneb ka makstav võrgutasu, elektriaktsiis ja taastuvenergiatasu,“ selgitas Tiitsaar.