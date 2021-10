„Üks päev nädalas on hooldustööde päev, kui veame biopuhastitest jääkmuda, peseme trasse ja puhastame ülepumplaid. Kuna autot pole meile vaja 24/7, saame ka naaber vee-ettevõtjatele teenust pakkuda," selgitas Sapas. Ta lisas, et kui seni osteti paljusid teenuseid sisse, siis nüüd kiikavad nad ise Rakke, Väike-Maarja ja teiste naabrite suunas, et teenust pakkuda.

Ka saavad vallaelanikud autot tellida, kui on vaja kodust reoveemahutit tühjendada. „Varem pakkusime seda teenust traktoriga Koeru, Järva-Jaani ja Peetri piirkonnas – kulutasime ajaressurssi ja logistasime päevas sadu kilomeetreid edasi-tagasi, sest traktori pütt mahutas kuus tonni. Autoga suudame teenindada kiiremini, sest see mahutab 12,5 tonni ja me ei pea iga kliendi juurde eraldi sõitma, vaid suudame suure pütiga teenindada mitut klienti."

Metsa alla reovett maha lasta ei tohi. „Täna on vaikiv teadmine, et enamus reovett pumbatakse kuhugi põõsa alla maha. Seda ei tohi teha, see on põhjaveele ja inimestele endile ohtlik. Kohalikud omavalitsused jõuavad järjest enam selleni, et kliendid peavad hakkama tõestama, kuhu nad oma reovee panevad. Tapa vald seda juba teeb. Tahame selleks valmis olla," ütles Sapas ja lisas, et nemad viivad reovee oma puhastisse.

2008. aastal Volvo tehases valminud auto ostsid nad Rapla firmalt Agomer Rehvid, see maksis 39 000 eurot.