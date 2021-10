EKREle pakutakse Türil vallavanema kohta

Türil valimised võitnud valimisliit Tulevikuvald Türi, EKRE ja Reformierakond istusid ühise laua taha juba esmaspäeva hommikul. Teisipäeva hommikul olid kolm poolt optimistlikud selles suhtes, et saavad pärastlõunal jagada avalikkusele teavet, et koalitsiooniläbirääkimised on ametlikult alanud.