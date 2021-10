Kohtumisel lepiti kokku, et koondumise teate koostavad Linklaw juristid ja ühiselt minnakse kohtuma ka Konkurentsiametiga.

Kõik osapooled olid seisukohal, et ühine ja kooskõlastatud tegutsemine võimaldab kiiremini poolte ühist tahet realiseerida, s.o läbida Konkurentsiameti kontrollimenetlus AS Väätsa Prügila aktsiate müük ja viia lõpule aktsiate võõrandamine ülekandmine AS-le Ragn-Sells.