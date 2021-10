Väikesed kodu-uurijad huvituvad esivanemate keha ja vaimu hoidmisest

Väikeste kodu-uurijate võistluse üks eestvedajaid Tiina Kivimäe andis teada, et Eesti lugemisühing ja sihtasutus Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa muuseum kutsuvad uurimistöid koostama kõiki 3. - 6. klasside õpilasi. 2021/2022. õppeaastal on üleriigilise väikeste kodu-uurijate uurimistööde võistluse teema „Terves kehas terve vaim".

Kivimäe ütles, et juba Vana-Rooma luuletaja Juvenalis kirjutas umbes 2000 aastat tagasi: „Lootkem, et terves kehas on ka terve vaim.“ See mõttetera on kaasajal küll pisut muutununa üldtuntud.