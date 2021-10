Koolivõimla läbis põhjaliku värskenduskuuri

Remonditöödega tehti algust tänavu juulis ja kuigi koolipere lootis, et tööd algavad varem, siis paraku esimene hange ehitaja leidmiseks ebaõnnestus ja tuli korraldada uus. Teisel korral tegi parima pakkumise Vekmari OÜ. „Algselt kavandasime võimla rekonstrueerimise kuludeks 100 000 eurot. Hankevõitja pakkumine töödele on 117 791 eurot. Tänasel päeval, kui ehitusmaterjalide hinnad on tugevas kõikumises on raske prognoosida milliseks kujuneb lõppsumma. Samuti on probleeme ka materjalide saadavusega,“ ütles koolijuht Jaanus Roosileht Järva Teatajale juulikuus.