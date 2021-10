21. oktoobril alustati kriminaalmenetlust selles, et eelmisel nädalal pakkus Paides sõidueksamit sooritanud sõitja eksamineerijale peale eksamil ebaõnnestumist rahalist makset, et sõidueksamit jätkata. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.