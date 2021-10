Päästeamet: Üheksa kuuga on oma elud vette jätnud 47 inimest

„Kui eelmisel aastal oli murettekitav vanemate inimeste uppumissurmade arv, siis tänavu on riskigrupis hoopis 31-40 aastased inimesed – nii palju keskealisi ei ole uppunud läbi aastate,“ sõnab Päästeameti ennetustöö osakonna juhata Viktor Saaremets. „Pandeemia tingimustes liiguvad inimesed rohkem looduses ja naudivad selle pakutavaid rõõme, mis toob kaasa rekordarvu uppumisi just suplemisel, kalastamisel, paadisõidul ja muudel veega seotud tegevustel. Paraku ei lähe paremini ka meie naaberriikidel Soomel ja Rootsil, kes jõudsid oma mulluse uppunute arvuni juba tänavuse kaheksa kuuga,“ selgitab Saaremets.

2021. aasta üheksa kuuga olid 47 uppunust 40 mehed ja 7 naised. Veeõnnetustes hukkus kaks last. Kümne aasta jooksul ei ole merevetesse uppunud nii palju inimesi kui sel aastal – iga kolmas, kusjuures suveperioodil jättis kõige rohkem inimesi oma elu järvedesse. Kukkumise tõttu on üheksa kuu jooksul uppunud 14 inimest, kellest üheksa olid teadaolevalt joobes. Enamasti need, kes ei olnud tarbinud alkoholi, olid terviseprobleemidega vanurid, lisaks üks laps. Põhilisteks uppumiskohtadeks kukkumisel olid tiigid ja kraavid, üks inimene uppus vanni. Tänavuse üheksa kuuga uppus kalastades üheksa inimest, mis on lähiaastate kõrgeim kalastades uppumiste arv. Alkoholijoobes olid neist pea pooled.