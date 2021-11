Paidesse lisandub raha sissemaksmise võimalusi

Luminori ja LHV ühisest pangaautomaatide võrgustikust osa pärineb veel Nordea ja Danske panga aegadest ning seetõttu oli mõnes asukohas automaate liiga tihedalt või isegi topelt. Pangaautomaatide võrgustiku värskendamise käigus eemaldatakse dubleerivad automaadid, lisatakse pangaautomaadid mitmesse väikeasulasse, kus need seni puudusid, ning viiakse igasse maakonda automaadid, mis võimaldavad nii raha välja võtta kui ka kontole panna. Lisaks asendatakse mitmed aegunud automaadid täiesti uute ja senisest kasutajasõbralikemate mudelitega.

Luminori avalike suhete juht Eestis Karel Hanni ütles, et Järvamaal on kaks Luminori ja LHV ühist pangaautomaati. "Üks asub Paide Kaubamaja ning teine Imaveres Tikupoisi juures," täpsustas ta. "Kui praegu on mõlemad automaadid sellised, mis võimaldavad raha ainult välja võtta, siis alates tuleva aasta jaanuarist asendame Paides oleva automaadi sellise vastu, mis võimaldab lisaks raha väljavõtmisele teha ka sularaha sissemakset."