Täna kella 11.37 seisuga oli üle Eesti elektrita majapidamisi kokku 11 200. Kõige rohkem rikkeid esineb hetkel Pärnumaal. Koos partneritega on Elektrilevi praeguseks likvideerinud 60 keskpinge riket üle riigi ning taastanud elektriühenduse rohkem kui 17 000 kliendile.

„Kuna tuul liigub päeva jooksul Põhja-Eestisse, võib Lääne-Virumaal ja Harjumaal oodata rikete arvu tõusu. Koostöös partneritega on hetkel väljas 55 brigaadi üle kogu Eesti ning rikkeid järjest kõrvaldatakse. Lisaks oleme olnud infovahetuses päästeametiga, et ühendada jõud prioriteetsemate rikete kiiremaks lahendamiseks," kommenteeris Elektrilevi juhtimiskeskuse juhtivspetsialist Hardi Puusepp.

Jätkuvalt on rikete peamiseks põhjuseks liinidele langenud puud. „Pärnumaal tuli öösel pimedas liinide läbikäik metsas mõneks ajaks ka katkestada, sest tugeva tuule tõttu oli oht meie meeskondadele liiga suur. Varahommikul sai töödega kiirelt taas jätkata,“ kirjeldas Puusepp olukorda.

Elektrilevi läks tormile vastu suurendatud jõududega. Kõik plaanilised tööd on hetkel katkestatud. Riketega tegelevad brigaadid on olnud väljas läbi terve öö ning tööd jätkuvad täna ja nädalavahetusel kuni rikete likvideerimiseni.

Kus võimalik ja tuul juba mõnevõrra vaibunud (alla 20 m/s), on võimalik lisaks brigaadidele kontrollida rikete olukorda liinikoridoridel metsas ka droonide abil. Tänu sellele on rikkepaigad kiiremini tuvastatavad ning meeskonnad jõuavad rikkekohani kiiremini.

Elektrilevi ja partnerid teevad kõik endast oleneva, et klientide ühendus võrguga võimalikult kiirelt taastada. Kliendid saavad SMS-teavituse, kui selgub täpsem vooluvarustuse taastamise aeg. Silma tasub peal hoida ka Elektrilevi MARU rakendusel, kust näeb operatiivseimat rikkeinfot hetkeolukorrast.

Tähtis on meeles pidada, et katkenud elektriliinidele ei tohi läheneda, kuna juhtmete alune maapind võib olla pinge all ning anda eluohtliku elektrilöögi. Liinile langenud puu või mõne muu ohtliku olukorra fikseerimisel tuleks helistada rikketelefonil 1343 või hädaabinumbril 112.