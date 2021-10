EKRE napi kaotusega ei leppinud ja palus esmaspäeval hääled uuesti üle lugeda. See andis neile ka soovitud tulemuse ja valimiskomisjon täpsustas valimistulemusi ning hoopis EKRE-l oli nüüd napp ülekaal Isamaa ees. See tähendas, et Isamaale jäi linnavolikogus kolm kohta ja neljandana volikokku pääsenud Janis Tikk jäi oma kohast ilma. EKREst pääses volikokku lisaks Kalle Grünthalile, Priit Põdrale ja Mart Miksonile ka Toomas Uusmaa.