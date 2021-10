Tolli metsa terviseraja ääres avati eelmisel reedel näitus, kus puude vahele tõmmatud nööridel oli vaatamiseks väljas 326 erinevas tehnikas valminud tööd. Tegemist oli Türi lasteaia tänunäitusega ning õuenäitusel on töid just 326, sest täpselt nii palju on lasteaia õppekohtades kasvandikke. Igalt lapselt jõudis näitusele üks töö. Pildid on valminud erinevas tehnikas: on guaši- ja vesivärvijoonistusi, kleepimistehnikas ja pliiatsi- ning kriidijoonistusi.