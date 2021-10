Koroonaviirus on jõudsalt räsinud Paide pansionaati, kus on haigestunud suur osa töötajatest ning praegu tuleb läbi ajada vaid käputäie töötajatega. Seetõttu on pansionaat olukorras, et oma jõududega enam hakkama ei saada ja igasugune vabatahtlike abi on kiiresti oodatud.