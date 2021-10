„Septembri lõpus sai meie Paiaristi laadimisjaam olulise täienduse uudsel tipptehnoloogial põhinevate Kempoweri laadijate näol. Sellega on uus standard elektriautode stressi- ja järjekorravabaks laadimiseks Paiaristil loodud ja tegu on kahtlemata ühe vingeima jaamaga nii Eestis kui ka Baltikumis tervikuna tõustes siinse regiooni üheks suurimaks kiirlaadimisjaamaks. Meie järgnev plaan on paigaldada kuni 300-kilovatise võimsusega laadijad linnade sisse- ja väljasõitude juurde ning maanteede äärde. Edasi juba sinna, kus on meie poodidega tanklad,“ sõnas AS Alexela juhatuse liige ja e-mobiilsuse valdkonnajuht Alan Vaht, kuulutades uudse tehnoloogiaga laadijad tanklaketi Tallinn-Tartu maanteel asuvas Paiaristi tanklas avatuks.