Imavere üürimaja hoiab korras haldusfirma

„Kui mure on ehitusse puutuv, siis garantiiremondiga tegeleb edasi ikka ehitusfirma," täpsustas hanke- ja kinnisvara peaspetsialist Meelis Kivi ja lisas, et Kvatro ülesanne on neid vigu märgata.

Kvatro kinnisvarahaldur Imaveres Eve Okas ütles, et on maja ja selle olukorraga tutvunud. „Säilitame puhtuse ja korra, et kõigil oleks siin tore olla. Kui teiste korrusmajade elanikud teevad hoogtööpäevi, et maja ümbrus korras oleks, siis üürimaja elanikud on sellest priid – see on esimene korrusmaja Imaveres, kus pakutakse majahoidja teenust. Riisume kokku lehed, niidame muru ja lükkame lund," ütles Okas.