Lisaks vähemalt üks kord vaktsineeritud ja lõpetatud vaktsineerimiskuuriga inimeste arvule hakatakse avaandmetes avaldama ka nende inimeste arvu, kes on saanud ühe ja enam lisa- või tõhustusdoosi.

Lisa- ja tõhustusdooside esitamise põhimõtted:

- Statistikas on välja toodud, kui palju inimesi on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud, lõpetatud vaktsineerimiskuuriga ja kui palju inimesi on saanud ühe või enam tõhustusdoose. Lisa- ja tõhustusdoose statistikas omavahel ei eristata.

- Seejuures on oluline, et andmeid lugedes ei ole korrektne näiteks ühe või kaks tõhustusdoosi saanud inimeste hulki kokku liita.

- Kõik inimesed, kes on saanud vähemalt ühe lisa- või tõhustusdoosi, loetakse varem täielikult vaktsineerituks.