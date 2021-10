Töökuulutustel avalikult välja toodud palgapakkumiste võrdluses on kõige enam võimalik teenida kogenud arstidel, kus pakutav palgavahemik on keskmiselt alates 4050 kuni 5450 eurot. Arstidele suunatud palgapakkumisi kergitavad märkimisväärselt tööpakkumised, kus Eesti töötajaid kutsutakse tööle välisriikidesse. Välisriikide tööpakkumised kõrvale jättes on arstidele suunatud palgapakkumised Eestis 2600 kuni 3500 eurot.