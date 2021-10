Kasahstan on Eesti lihaveistele suure potentsiaaliga eksporditurg

„Eesti loomakasvatus on rahvusvaheliselt üsna hästi tuntud – meil on heal järjel tõuaretustöö, kõrge produktiivsusega kari, tõuveiste müügist huvitatud farmerid ning heal tasemel karja tervis. Selleks, et veiste eksporti edukalt korraldada, peab olema väga lai suhtlusvõrgustik erinevate riikide karjakasvatuse organisatsioonidega. Tõuloomakasvatajate ühistul on välja kujunenud tihe koostöö Kasahstani suurimate aretus-, aga eriti lihaveisekasvatajate organisatsioonidega, mis loob head eeldused lihaveiste ekspordi laiendamiseks,“ ütles Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu juhatuse esimees Tanel-Taavi Bulitko.

„Eesti, Läti ja Soome põllumeeste ühendused on süvitsi tegelenud valitud sihtturgudega, sealhulgas loomakasvatajate koolitamise, kohapealsete farmide nõustamise ning farmikülastuste korraldamisega. Hea meel on tõdeda, et meie tõuloomad on eksportturgudel hinnatud ja nõutud. Oluline on seegi, et viimaste aastate jooksul on tekkinud väga hea koostöö nii põhja- kui lõunanaabritega, mis annab meie veisekasvatajatele lisavõimalusi tõuloomade ekspordipotentsiaali kasutamiseks,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.