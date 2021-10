Alanud nädalal sai Paide pansionaadi juhataja öelda, et üleskutsest oli veidi kasu, sest mõned vabatahtlikud on temaga ühendust võtnud ja omapoolset abi pakkunud. Kuna peamine tingimus on, et vabatahtlikud peavad olema vaktsineeritud, siis tuli Külljastinenil ühe inimese abipakkumine ka tagasi lükata. „Paraku on ta vaktsineerimata ning seetõttu ei saanud me teda appi võtta,” selgitas juhataja. Abi on pakkunud ka üks inimene, kes ise elab Vändras, ent ei pea paljuks mitmel päeval Paidesse appi tulla. Ka on lubanud ta kaasa võtta oma tuttava. Helle Külljastineni sõnul loodab ta abilisi leida ka Töötukassa kaudu ning appi on lubanud tulla ka üks linnavalitsuse sotsiaalosakonna töötaja. Vabatahtlike töö on tasustatud.