Meistrivõistlustel ootavad ees otsustavad mängud

Kui Ambla ja Viking on olnud pikka aega kindlalt kaks maakonna parimat korvpallivõistkonda ja Türi stabiilselt kolmandale kohale pretendeerinud, siis KK7 jõudmine nelja parema sekka oli kohalike meistrivõistluste korraldaja, Viljar Pennerti sõnul mõnevõrra üllatus. „Mõned aastad tagasi platseerus KK7 küll kolmandale kohale, kuid pärast seda on toimunud põhjalik noorenduskuur ja paar hooaega võideldi, selle nimelt, et üks-kaks võitu kirja saada,” sõnas ta. „Asjaolu, et juba sel hooajal suudeti alistada Väätsa ja Paide X ning saadakse suurel väljakul kolmanda-neljanda koha mäng mängida on noortele väärt preemia.”