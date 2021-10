Premium liiga lõpuosa kalender sai paika

Seekordne võistlussüsteem näeb ette, et kolme ringi järel jaguneb liigatabel kaheks. Viimases ringis kohtuvad omavahel esimesest kuuendani ning seitsmendal, kaheksandal, üheksandal ja kümnendal kohal asuvad meeskonnad. See tähendab, et esikuuikul koguneb hooaja jooksul 32 ja teistel 30 mängu.