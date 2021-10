Imavere jahtkonna esimees Mati Hõbemägi ütles, et luba nuhtlusisendit küttida tuli eelmise nädala lõpus täpselt siis, kui tõusid tormituuled ja jahile minna ei saanud. "Veel reedel rüüstas karu taas kahte Raivo Soo mesitaru," täpsustas ta.

Hõbemäe sõnul on jahimehed rajakaamerates seal piirkonnas korduvalt karusid näinud. "Mõni päev on kaamera eest läbi jalutanud lausa kümme karu, aga viimastel päevadel on liikumine vähemaks jäänud. Eks nad hakka end magama sättima," rääkis ta.