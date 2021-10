„PZU koduabile kõige rohkem tööd andvad torustike lekked või purunemised kahjustavad nii kindlustusvõtja enda, aga sageli ka teiste inimeste vara. Juhtumeid vaadates torkab silma, et tihti on asjasse segatud naabrid, kas siis kahjukannataja või –tekitajana,“ ütles PZU Kindlustuse varakahjude grupi juht Marge Habakukk.

Habakukk lisas, et kahjukannatajal on täielik õigus nõuda hüvitist, mille põhjustaja peab kinni maksma oma taskust, juhul kui tal ei ole vastutuskindlustust.

Väljavõtteid PZU koduabile laekunud teadetest:

Võtmed ja lukud

· Unustas võtmed maha ja ei saa koju sisse.

· Klient kaotas kodu võtmed, vajab lukuabi.

· Võti murdus lukuaugus, ei saa tuppa.

· Klient jäi ukse taha, võti korteris.

Vesi tungib naabri juurde

· Naaber tuli ütlema, et tema ripplagi on kummis ja tapeet lahti. Tehnoruumis kontrollides selgus, et boileri korpuse vahel lekib vett.

· Ülevalt naabrid uputasid, räägib korteriühistu esimehega et vesi kinni keerataks, kuna pole teada kes uputab. Ripplagi on vett täis vannitoas. Kardab, et see kukub alla.

· On tekkinud veekahju, ülevalt korterist uputas remondi käigus. Vesi on kinni keeratud. Elekter on ka kinni.

· Klient helistas teist korda tagasi, et on kiiresti vaja, et keegi tuleks vaatama. Tuli välja, et naaber hakkas uuesti uputama.

· WC-s lõhkes veetoru, uputas ka kaks alumist korrust.

· Seina sees susises, arvatavasti on kusagil lõhkenud soojaveetoru. Kahjustada on saanud sein, kus on kipsplaat.

· Ülemine naaber uputas. Tehnika on kahjustatud.

· Klient andis teada, et naabrid ülevat korterist uputasid ja köögi lagi on kahjustatud.

· Uputus vannitoas – toru läks katki ja uputas alumist naabrit. Ei saa vett kasutada.

· Vannitoa küproklaest, laevalgusti juurest tilgub.

Muud veeavariid

· Katuselt tilgub lumesulamise vesi ja kahjustab korterit.

· WC-voolik läks katki seina sees.

· Öösel juhtus veeavarii, teise korruse kraanikausi juures mingi toru lõhkes ja vesi jooksis alla. Hetkel on vesi kinni keeratud.

· Kanalisatsiooni puhastus toimus korteriühistu poolt, mille tagajärjel tuli vesi üles. WC-s ja vannitoas, on tekkinud veekahju ja kanalisatsioonihais on korteris.

· Boiler tilgub, Katki on boiler, mitte torud. Boileris on vesi kinni keeratud.

Kodukindlustusega kaasneva koduabi teenused on Eestis reeglina sellised:

· Koduabi annab tasuta ööpäevaringset esmaabi koduga juhtunud ootamatu, äkilise ja ettenägematu õnnetuse korral.

· Nõustab, kuidas pärast õnnetust käituda ning võimalusel suurem kahju ära hoida.

· Vajadusel korraldab avariiteenuse osutaja kohaletuleku sündmuspaika ja kindlustuskoha füüsilise valve kuni kindlustusjuhtumi tagajärjel tekkinud avade ajutise sulgemiseni, kuid mitte kauem kui 12 tundi.

· Parandab, katab ja tugevdab peale kindlustusjuhtumit ehitist ajutiste vahenditega, et kaitsta vara välistegurite mõju ja suurema kahju eest.

· Veeavarii ja üleujutuse kindlustusjuhtumi korral aitab koduabi avariid likvideerida. Veeavarii kindlustusjuhtum ei ole torustiku sulatamine külmumise tõttu ega ummistuse likvideerimine.

· Murdvarguse ja vandalismi kindlustusjuhtumi korral aitab koduabi luku parandada või vahetada.

· Kui kindlustusjuhtumi tagajärjel on tekkinud luku rike või võtmed on varastatud, siis koduabi parandab või vahetab luku.