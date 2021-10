„Kui seni on ehitus mõjutanud peamiselt Ida- ja Edelasuuna ronge, siis nüüdseks on tööd jõudnud faasi, kus olulised piirangud tulevad ka Läänesuunal“, sõnas Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo. „Kahjuks tähendab see, et Balti jaama ei pääse enam ka mitmed Keila, Kloogaranna ja Turba rongid, mistõttu on sõiduplaan alates esmaspäevast antud suunal hõredam. Et sõitjad endiselt rongidesse ära mahuks, kasutame suurema sõitjate arvuga väljumiste puhul kahte kokku haagitud rongi.“

Kongo lisas, et osad Läänesuuna reisid toimivad ümberistumisega. „Soovime, et liikumisvõimalused oleks endiselt tagatud ka Tallinnast kaugemal. Kui rong ei saa Balti jaama sõita, aga sobival ajal on ühendus võimalik tagada ümberistumisega, oleme seda ka teinud. Seega palume sõitjatel olla tähelepanelikud, sest osade Turba suuna reiside puhul tuleb istuda ümber teise rongi kas Pääskülas või Keilas. Kloogaranna liinil on samuti ühe väljumise puhul ümberistumine teise rongi Pääskülas, enamasti tuleb aga ümber istuda Kloogal ning lühike Klooga-Kloogaranna lõik läbida bussiga. Ümberistumise vajadusest teavitame nii oma sõiduplaanides kui ka sõidu ajal rongis.“

Idasuunal sõidavad kõik Aegviidu liini rongid endiselt üksnes Ülemisteni ning Tallinna ja Ülemiste vahel tuleb kasutada busse. Samuti teenindatakse Balti jaama ja Ülemiste vahel bussidega osasid Tartu, Narva ja Rakvere liini reise. Suuremas osas kehtib edasi praegune sõiduplaan, kuid osade busside Tallinnasse jõudmise aega on korrigeeritud.

Edelasuunal muudatusi ei ole, osad reisid on jätkuvalt asendatud bussidega Tallinna ja Tallinn-Väikse vahel.

Juhime tähelepanu, et asendusbussidega ei ole võimalik jalgrattaid transportida. Bussiga asendatud reiside puhul saab rattaga rongile kas Tallinn-Väiksest või Ülemistelt, Kloogaranna liini puhul Kloogalt. Ratastooliga on asendusbussi kasutamine võimalik eeldusel, et ratastool pannakse pakiruumi (peab olema kokkupandav) ning reisija saab ise bussi minna. Juhul, kui klient saab liikuda ainult ratastoolis, palume oma reisisoovist ja täpsetest reisi aegadest vähemalt kolm tööpäeva varem e-posti teel (abi@elron.ee) teada anda. Vaid sel juhul on võimalik korraldada spetsiaalne transport, kuhu saab ratastooliga siseneda.

Asendusbusside peatused on tähistatud Elroni värvides siltidega ning nende asukohad koos sõiduplaanimuudatuste infoga on leitavad Elroni kodulehelt ja ooteplatvormide infostendidelt.