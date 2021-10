Etendus pidi lavale jõudma juba kevadel, ent lükkus seoses koroonapiirangutega sügisesse. Lavastus põhineb kahe muinasjutu „Okasroosike“ ja „Uinuv kaunitar“ ainetel. Lavastuse autor ning koreograaf on balletistuudio õpetaja Sanna Kondas. Kondase sõnul inspireeris teda etendust looma Pjotr Tšaikovski muusika. „Tšaikovski balletimuusika on ääretult kaunis, lisaks inspireeris muidugi ka see lugu. Etenduses löövad kaasa lapsed alates 4. eluaastast kuni täiskasvanuteni välja. On ka neid, kes alustasid balletiõpinguid alles sel aastal,“ rääkis Sanna Kondas.

Et lavastus järgib tuntud muinasjuttude süžeeliini, on laval ka hulk karaktereid - kuningannat kehastab Martha-Beryl Grauberg, Okasroosike on Johanna Kristiina Meesak, kuri nõid Carabos Martha Marii Ivanov ning prints Mirko Rohtjärv. Õukonnadaamide ja lillehaldjate kostüümid on valminud Marje-Ly Rebase käe all. Külalisena teeb kaasa Kaie Kõrbi balletistuudio.