„Eks nüüd tuleb täpsemad kahjunumbrid välja arvutada, kuid esmasel hinnangul jääb keskmine kahjusumma paari tuhande euro juurde. Suurim kahju ulatub kindlasti üle 10 000 euro, kus tuul kiskus lahti kortermaja katuse,“ märkis Salva Kindlustuse varakahjude osakonna juhataja Karen Soosalu. „Lõhutud katuse tagajärjel võivad kahjud tihti üpriski suureks osutuda ja need võivad selguda isegi alles tagantjärele, kuna sellega võib kaasneda ka muid kahjusid – vihmavesi pääseb hoone konstruktsioonidesse, korteritesse, katus lõhub muid hooneid jne.“

Nii juhtus seekord näiteks Tallinnas, kus tuul rebis lahti korterelamu fassaadi, mistõttu kukkus alla ka vihmaveerenn ja seda otse all parkinud auto peale.

Salva klientidel tuli seekordse tormiga ette praktiliselt kõiki võimalikke kahjusid – kukkusid puud majade ja aedade peale, lendasid batuudid, kiiged ja kasvuhooned, rebiti lahti katusekatteid jne. Seni on Salvale tulnud 25 kahjuteadet, kuid oodata on veel. „On tavapärane, et osad kahjud selguvad alles hiljem. Siis kui inimesed jõuavad suvekodudesse kahjusid hindama. Soovitame peale suuremaid tormi käia ikka oma valdusi vaatamas või paluda seda teha naabritel, sest näiteks katkise katuse puhul võib hoonesse sattuda palju vett,“ märkis Soosalu.

Soosalu sõnul on viimaste aastate tormikahjude hulka tekkinud üks uus kahjuliik, mis tõstab keskmist kahjude summat – päikesepaneelid. „Tundub, et see on saamas nüüd üha tavalisemaks. Päikesepaneelid on järjest rohkematel hoonetel,“ märkis Soosalu.

Vähemalt neli Salva klienti andsid teada, et nädalavahetuse torm kahjustas nende kasvuhooneid. Kahel juhul kiskus torm kasvuhoone lausa maast lahti ning lennutas seda mööda aeda ringi. Kosel avastas üks omanik oma aiamaia peale tormi hoopis naabri aiast.