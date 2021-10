Mets annab välja piparkoogivorme ja tööriistu

Eelmisel nädalal silmas Järva-Jaani päevakeskuse juhataja Ines Kurvits Jalgsema kandis metsateel koeraga jalutades kraavis esmalt valgeid lauajuppe. Lähemalt uurides selgus, et peale valgeks värvitud laudade oli seal veel hulk muudki. Leitut veel lähemalt uudistades võis kokkuvõtlikult öelda, et keegi on esmalt tühjaks kraaminud kas garaaži või töötoa ja seejärel riidekapi ning leidnud, et metsateeäärne kraav on kõike seda ladustada parim paik.