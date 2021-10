Eelmise nädala sügistorm lõhkus autosid ja lennutas inimeste vara

26. oktoobri seisuga on Swedbank P&C Insurance registreerinud tormiga seoses 9 kaskokindlustuse ja 57 kodukindlustuse juhtumit. Hetkel on veel registreerimise ootel 74 kahjuavaldust ning Swedbanki riskikindlustuse valdkonnajuhi Liina Laksi sõnul tuleb kahjuavaldusi tõenäoliselt juurdegi, kuna inimesed ei pruugi olla jõudnud veel oma suvilatesse, kus võib samuti kahjusid olla tekkinud.

Laks ja Kisand panevad inimestele südamele, et enne tormi tasub aias olev lahtine mööbel, batuudid ja muud lahtised esemed kindlasti kokku korjata ja võimalusel varju alla panna. Kui kahju on aga juba tekkinud, on mõistlik teha enda poolt kõik, et vältida kahju suurenemist ning esimesel võimalusel tuleb juhtunud õnnetusest teavitada oma kindlustusandjat. Swedbanki kliendid saavad sellekohase avalduse esitada internetipangas.