“Vingugaasi, mis on eluohtlik, nähtamatu ja lõhnatu – suudab tuvastada ainult andur, seega on ta äärmiselt oluline ka siis, kui inimene viibib kodus. Suuremates majades soovitame võimalusel paigaldada isegi mitu andurit erinevatesse tubadesse, et need oleks ohukoldele võimalikult lähedal, et suuremad kahjud ära hoida. Materiaalne kahju põlengute puhul on suur, kuid emotsionaalne kahju, kui teie kodu või mälestusesemed ära põlevad, on korvamatu,” selgitas G4Si standardlahenduste divisjoni direktor Tarmo Pärjala.