Enamasti ei ole tegu ühe probleemi ja ühe põhjusega, vaid lapsega seotud mure ja selle taust on komplekssemad – tegevus on efektiivsem, kui erinevad spetsialistid, kelle abi ja toetust on vaja, teevad ühiselt eesmärgile suunatud koostööd – ühe isiku/instantsi võimalused on piiratud.