Järvamaa petankimängijad näitasid meistrivõistlustel head minekut

Erki Valdmaa sõnas, et eelvoorus said nad kirja kaks võitu ja kaks kaotust ning arvasid, et enam nad kõrgesse mängu ei sekku, aga üllatus oli suur kui nad olid 16 parima hulgas. "Olgugi, et mäng oli konarlik ja seitse punktilised eduseisud suutsime ootamatult maha mängida, siis jõudsime kolmanda-neljanda koha mängule,” sõnas ta. "Selles mängus oli asetus väga hea ja ka löök õnnestus olulistes kohtades ning see tagaski meile kolmanda koha."