Roosna-Alliku kalakasvandus pääses kitsendustest

Järvamaal Paide linna Roosna-Alliku alevikus asuvas OÜ Neli Elementi kalakasvanduses lõpetati piirangud, mis kehtestati ettevõttele 2018. aasta lõpus seoses kalade vereloomeorganite infektsioosse nekroosi diagnoosiga. Kalakasvataja on täitnud kõik Põllumajandus- ja toiduameti (PTA) ettekirjutused ja pärast kõiki toiminguid on saanud loa kalakasvandus uute kaladega taasasustada.

Selleks, et kalataude võimalikult kiiresti avastada ning ohjata teostab PTA alates 2020. aastast järjepidevat seiret kalafarmide üle. „Amet kontrollib kalafarme kalade viirusliku hemorraagilise septitseemia (VHS) ja nakkusliku vereloomeelundite nekroosi (IHN) tuvastamiseks. Seni on kõikide uuringute tulemused olnud negatiivsed. Kalataudi puhangu korral on nüüd võimalik riigi toetusel haigus kiiresti likvideerida,“ kirjeldas Piirik-Laiho.