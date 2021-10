"Tantsujuhi Lidia Laidineni pingi avamisest on möödas seitse aastat. Oma 75. sünniaastapäeval saab pingi järgmisena Mait Raudsepp. Maiduga on Koerus seotud kõik - kultuurimaja, kool, muuseum, näitering ja valla ajaleht Koeru Kaja. Ühelgi teisel kogukonnal pole nii rikkalikku videokogu nagu jättis meile Mait. Tema sulest on ilmunud ka hulga ajaloolisi brošüüre," loetles Koeru haridus- ja kultuuriseltsi juhatuse liige Ülle Jääger argumente, mis kallutasid järgmise pingi pühendamist Mait Raudsepale.