​2022. aastal ootab seega ees kolmas Kirna mõisa lillekevad ning Kirna mõisa perenaine Tuuli Org kinnitas, et igal aastal läheb töö neil süsteemsemaks ning kasvavad ka istutamise mahud. “Tõsi, esimesel aastal istutasime ju 200 000 lillesibulat, kuid tegime seda suhteliselt suvaliselt- kõik lagedad platsid lilli täis ehk külvasime maha lillepõllu. Samas, sel sügisel on meil lillesibulaid 30-35 000, kuid lisaks tulpidele tulevad juurde ka teised sibullilled,” sõnas ta mõned nädalad tagasi. “Valime lillesorte ju selle järgi, et nende õitsemisaeg oleks võimalikult pikk- üks lill alustab ja teine lõpetab, vahepeal erinevad värvid muutuvad. Lilli saab kevadel Kirna mõisas olema ikka väga-väga palju.”

Aiandusekspert Reelika Marrandi on Kirna mõisaparki lillede istutamise juures abis teist sügist. “Eelmisel sügisel olid meil kasutada vähem lillesibulaid, täpsemalt öeldes neid, mis jäid Nurmikol jaemüügist üle ehk seal ei olnudki muud teha kui lilled toon-toonis ümber sirelite ringjalt sättida,” meenutas ta. “Sel aastal anti mulle vabad käed ning ma tellisin erinevaid sorte ikka tuhandete kaupa. See annab võimaluse erinevaid mustreid moodustada ja tehagi just nii, et ka ühel peenral hooaeg pikeneb, see algab näiteks kobarhüatsintidega ja seejärel tulevad peale tulbid. Lilleilu on vaadeldav seega kauem.”