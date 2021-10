Tulevane Türi vallavanem Ele Enn ei tule kusagilt kaugelt, vaid on läbi ja lõhki Järvamaa juurtega inimene. Ta on sündinud ja kasvanud Türi vallas Röa külas ning elab seal praegugi. Seotus Türi ja türilastega on just see, mis andis talle indu ennast uuel ametikohal proovida.