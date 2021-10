Suur finaal algas kell 10. Kaheksa tunni jooksul peavad noored lahendama kuni 20 erineva raskusastmega ülesannet, mille teemadeks on tark kodu, tark linn ja tark õhuruum, ning mille stsenaariumite autoriteks on Eesti parimad küberturbe eksperdid. Võistlus toimub samal mängulisel küberharjutusväljakul, mida on õppustel kasutanud paljude riikide valitsused, rahvusvahelised organisatsioonid ja suurettevõtted.