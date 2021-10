Paide Maksimarketi juhataja Tiiu Lunts ütles, et õnneks pole kassapidajad sellistest vahejuhtumitest teada andnud. "Eks ole ju meiegagi maskikandmise kohustuse pärast pahandatud, kuid seni on kõik jäänud ikka viisakuse piiresse," lausus ta.

Lunts avaldas lootust, et nende kliendid on siiski heatahtlikud ega lähe selliste provokatsioonidega kaasa. "Mulle tundub, et sellise üleskutse tegijad ei mõeldud, mida see endaga kaasa võib tuua," sõnas ta.